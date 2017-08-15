В ДТП под Саратовом погиб один человек, еще семеро получили повреждения

САРАТОВ, 15 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два легковых автомобиля столкнулись во вторник в Саратовской области, в результате погиб один человек, госпитализированы еще семь человек, включая двух детей, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

ДТП с участием автомобилей Hyundai и Volkswagen произошло на автотрассе Саратов-Волгоград.

"В результате столкновения двух автомобилей погиб мужчина, еще семеро человек, в том числе пятилетний и девятилетний ребенок, госпитализированы", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.