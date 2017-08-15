Дубль в суде: Децл вновь выиграл у Басты дело об оскорблениях в соцсетях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг — РИА Новости, Иван Капустин. Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону во вторник обязал рэпера Василия Вакуленко (Баста/Ноггано) выплатить другому рэп-исполнителю Кириллу Толмацкому (Децл) 350 тысяч рублей за оскорбления в соцсетях. Этот же суд в декабре 2016 года уже вставал на сторону Децла по иску о защите чести и достоинства, тогда судья ограничился компенсацией в 50 тысяч рублей.

В этот раз Децл снова не почтил присутствием зал ростовского суда. Баста, в свою очередь, лично прибыл в суд, где читал стихи, дискутировал над смысловой окраской слова "гермафродит" и предложил Децлу сходить в больницу. За происходящим наблюдал корреспондент РИА Новости.

За что наказали Басту



Суд ограничился одним заседанием в рассмотрении четырех исков Толмацкого к Вакуленко на сумму в 4 миллиона рублей по делу об оскорблениях в соцсетях. Суд решил объединить все четыре иска в один.

Баста лично прилетел в Ростов-на-Дону, возможно, ожидая скорое оглашения приговора. Со стороны Децла был лишь его представитель адвокат Роман Лалаян.

При первом взгляде на Басту, который в одиночестве заходил в суд, показалось, что он крайне сосредоточен, даже немного угрюм. Сразу стало ясно, что Василий заранее решил не останавливаться для общения с журналистами, оставив комментарии на потом.

В самом зале заседания Баста отпустил несколько шуток с Лалаяном, предположив, что адвокат взял Децла в заложники, так как последний не приходит в суд, и даже успел немного пообщаться с приставами. Уже после суда Вакуленко скажет, что не исключал назначения компенсации Толмацкому в 1 миллион рублей. Такие мысли посещали рэпера, так как одно из четырех рассматриваемых оскорблений уже принесло Толмацкому 50 тысяч рублей в декабре 2016 года. Кроме того, Баста не скрывал, какой смысл вкладывал в свои слова – "человек морально опустившийся".

По мнению представителя Вакуленко адвоката Антона Стружкова, ни одна из четырех реплик в Twitter не оскорбляет Толмацкого, он не испытал из-за них никаких моральных страданий. Сам Баста заявил, что Толмацкий, подавая суд, пытается "привлечь внимание к своей персоне". Представитель Толмацкого Роман Лалаян во время судебного заседания настаивал на признании опубликованных в соцсетях сведений недействительными, порочащими честь и достоинство, а также просил суд обязать Вакуленко удалить записи. По мнению Лалаяна, имеет место быть травля со стороны Вакуленко, который "на протяжении года оскорбляет человека".

Суд в итоге обязал Басту выплатить Толмацкому 350 тысяч рублей, но не стал выносить решения об удалении записей из соцсетей.

Конфликт исполнителей перешел в судебную плоскость впервые в конце 2016 года. Толмацкий в своем Twitter пожаловался на громкую музыку в клубе Вакуленко, на что тот, также в Twitter, грубо ему ответил. Именно это и стало поводом для первого иска. Тогда вышеупомянутый суд обязал Басту выплатить своему оппоненту 50 тысяч рублей, обжаловать решение никто из рэперов не стал.

Басту не выручили не боги, ни Гумилев

Одними из самых обсуждаемых твитов Басты, которые Децл счел оскорбительными, были связаны со словом "гермафродит". В соцсетях Вакуленко решил провести опрос и спросить пользователей, является ли Децл гермафродитом. А затем написал твит "Шок! Есть информация, что Кирилл Толмацкий – гермафродит". Эти реплики представитель Толмацкого просил признать оскорбительными.

Представитель Басты в суде заявил ходатайство о проведении экспертизы с целью определения, является ли Децл гермафродитом. Таким образом он хотел проверить истинность сообщений в Twitter.

"Мы просим суд назначить судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить, имеются ли признаки гермафродитизма у Кирилла Толмацкого", — пояснил представитель Басты.

Данное ходатайство вызвало улыбку у многих в зале, но его обсуждение было вполне серьезным и достаточно длительным, Баста и его представитель всеми силами старались отстоять необходимость проведение экспертизы.

Сам Вакуленко заявил, что слово "гермафродит" не является оскорблением, а также что готов удалить этот твит, если экспертиза подтвердит, что Толмацкий не имеет признаков гермафродитизма. Баста также заявил, что готов оплатить экспертизу. "Если информация об этом будет опровергнута, я готов удалить данный твит", — пояснил Баста во время судебного заседания.

"Около 3 тысяч пользователей в опросе проголосовали "за" — около 70%. Если мы рассматриваем эту ситуацию серьезно, с точки зрения факта правды, закона, то как это могло получиться? Кто их ввел в заблуждение? Почему они решили, что это соответствует действительности? Раз мы выходим из игры, давайте опираться на закон. Мы считаем, что данное утверждение можно проверить, соответствует ли оно действительности или нет", — сказал Стружков.

Судья отклонил ходатайство, решив рассматривать уже ранее заявленные доказательства. Кроме того, по мнению судью, назначение экспертизы приведет к затягиванию процесса. Лалаян в свою очередь заявил, что это ходатайство было продолжением травли Децла со стороны Басты. После этого решения Вакуленко и его представитель творчески подошли к отстаиванию позиции о том, что слово "гермафродит" не имеет оскорбительного характера.

"Гермафродит – персонаж древнегреческой мифологии, сын Гермеса и Афродиты, юноша необычайной красоты. Во время странствий в возрасте 15 лет его увидела нимфа и загорелась любовью к нему. Она попросила богов навеки соединить их. Это мифология, которая является основой культуры, в которой мы живем, игнорировать ее довольно странно", — рассказал Стружков, добавив, что многие классики русской литературы воспевали гермафродитизм.

В подтверждение слов своего адвоката Баста встал и прочитал отрывок из стихотворения "Андрогин" (мифологическое существо, соединяющее в себе мужские и женские признаки) Николая Гумилева. К сожалению, в итоге не удалось узнать, убедили ли эти доводы судью – она не стала выносить решения относительно каждого твита и удовлетворила требования истца просто по факту оскорбления в соцсетях.

Стороны готовы к продолжению истории



Представитель Толмацкого Роман Лалаян заявил журналистам, что удовлетворен решением суда, а также сообщил, что реакцией на возможные последующие оскорбления Басты в отношении Децла будут новые обращения в суд.

"Мы в данный момент удовлетворены решением, в случае продолжения, как говорится, этой длинной оперы с участием Василия Михайловича, мы будем повторно обращаться в Октябрьский районный суд Ростова для защиты чести и достоинства Кирилла Толмацкого", — подчеркнул Лалаян.

По словам Басты, подобные твиты являются ответами на высказывания самого Толмацкого.

"Вы даже не сомневайтесь (что будет следующее заседание в суде – ред.). Очевидно, что придание всей это ситуации абсурдности – это моя вынужденная миссия, потому что абсурд всей ситуации заключается в том, что Кирилл Толмацкий, находясь в пространстве интернета, задавая тон общению, пытается при каждом неудобном для него случае переносить его (общение — ред.) в здание суда", — пояснил Вакуленко.

Он добавил, что продолжит реагировать на высказывания Толмацкого, но уже аккуратнее.

"Буду включать мозги, чтобы придумывать что-то интересное, чтобы не подпадать под удары в формате суда". По словам Стружкова, общение рэперов происходит в рамках интернет-пространства, взаимные выпады между представителями хип-хоп культуры в данном случае в принципе не должны рассматриваться как оскорбления.

Баста заявил, что уважает решение суда, но в корне с ним не согласен и, возможно, обжалует решение.