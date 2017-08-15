В Волгограде экстренно приземлился самолет из-за закурившей пассажирки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс Махачкала — Москва, экстренно сел в Волгограде из-за закурившей на борту пассажирки, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы авиакомпании Елена Селиванова.

"На рейсе Махачкала — Москва пассажирка закурила на борту, самолет совершил экстренную посадку в Волгограде, задержка составила около 40 минут. Сейчас борт уже летит в Москву", — пояснила Селиванова.

Она добавила, что все расходы авиакомпании, связанные с задержкой рейса, будут взысканы с закурившей пассажирки. По ее словам, в августе произошло уже два подобных случая. В одном из них рейс авиакомпании совершил экстренную посадку во "Внуково", задержка составила 35 минут, а сумма ущерба – 200 тысяч рублей.