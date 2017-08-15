Ударивший корреспондента НТВ мужчина пойдет под суд по статье "побои"

Корреспондент НТВ Никита Развозжаев во время прямого включения из Парка Горького. 2 августа 2017

Корреспондент НТВ Никита Развозжаев во время прямого включения из Парка Горького. 2 августа 2017

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Мужчина, ударивший корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в день ВДВ, пойдет под суд по статье "побои", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Во время прямого включения из Парка Горького в День ВДВ 2 августа корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие" Никиту Развозжаева ударил кулаком в лицо мужчина, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "побои". Пресс-служба столичного главка МВД подчеркнула, что нападавший "никакого отношения к ВДВ не имеет".

"Окончено дознание по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления… "побои" в отношении 32-летнего мужчины, который в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького нанес удар по лицу корреспонденту одного из телеканалов. Материалы уголовного дела совместно с обвинительным заключением направлены мировому судье для рассмотрения по существу", — сказала Волк, чьи слова приводит сайт МВД.