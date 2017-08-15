МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Прокуратура опротестовала возврат из суда дела о растрате более 368 миллионов рублей в Центре им. М.В.Хруничева – одном из крупнейших предприятий космической отрасли России, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь суда Евгения Горохова.

"В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на решение суда о возврате уголовного дела в отношении Нестерова и Якушина обратно в ведомство", — сказала представитель суда.

Процесс по делу шел с ноября прошлого года, а в минувший понедельник суд вернул материалы в прокуратуру для устранения препятствий к рассмотрению дела. О каких именно нарушениях шла речь, не уточнялось.

В рамках процесса был наложен арест на банковские счета, дорогостоящие автомобили, квартиру и другое имущество обвиняемых в растрате Владимира Нестерова и Михаила Якушина на общую более 127 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2007 году бывший тогда гендиректором центра Владимир Нестеров создал организованную группу, в которую вовлек своих подчиненных — заместителя по экономике Александра Островерха (ныне осужденного), главного бухгалтера Михаила Якушина, а также бизнесмена Дмитрия Дьяконова, оказывавшего центру аудиторские и консультационные услуги на протяжении нескольких лет.

По мнению следствия, в 2007-2014 годах Нестеров, Островерх и Якушин растратили свыше 368 миллионов рублей, потратив их на услуги аудиторской компании. В этих целях был заключен договор на консультационные услуги – следствие считает его фиктивным.

В мае 2015 года по итогам проверки в Центре Хруничева были вскрыты махинации на девять миллиардов рублей, было возбуждено восемь уголовных дел о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.