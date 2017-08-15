ФСБ опубликовала видео допроса задержанного в Крыму украинского диверсанта

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. ФСБ России опубликовала видео допроса предполагаемого агента Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко, задержанного в Крыму в субботу по подозрению в подготовке серии терактов.

На видео мужчина рассказывает, что ему поручили подорвать линию электропередачи между Судаком и Новым Светом, вызвать обвал, чтобы заблокировать трассу, а также поджечь свалку около поселка Рыбачье и лесной массив у Алушты.

По словам Лимешко, он с 2015 года проходил подготовку в диверсионно-разведывательной группе, которая должна была провести несколько диверсий в Крыму и на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. В частности, он изучал взрывное дело, проходил физическую, стрелковую и тактико-специальную подготовку. В начале июня Лимешко встретился с сотрудником СБУ в Херсоне и получил задание. Также куратор передал ему пять тысяч гривен на подготовку диверсий.

При обыске у мужчины нашли тротиловые шашки, гранату и горючую смесь. Возбуждено уголовное дело. Суд арестовал Лимешко на два месяца, следователи ищут возможных сообщников диверсанта.

В СБУ информацию о задержании в Крыму предполагаемого агента украинской спецслужбы назвали "очередной провокацией", а украинский Генштаб заявил, что Лимешко уволили из ВСУ в мае. Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>