Зампреда Юго-Западного банка Сбербанка подозревают в мошенничестве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 авг — РИА Новости, Иван Капустин. Зампреда Юго-Западного банка Сбербанка Геннадий Мусиенко задержали в Ростове-на-Дону по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах региона.

Сбербанк ранее подтвердил задержание Мусиенко, отметив, что операция прошла при сотрудничестве ФСБ и службы безопасности банка.

"Мусиенко задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Окончательная сумма нанесенного ущерба еще не определена", — пояснил источник.

Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по Ростовской области, не называя имя и должность подозреваемого, топ-менеджер, по данным следствия, занизил стоимость недвижимого имущества, находившегося в залоге у банка, и заключил договор переуступки.

Итогом аферы, как считают следователи, стало хищение около 5 миллионов рублей. По статье о мошенничестве задержанному грозит до 10 лет заключения.

Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.