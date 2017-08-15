СК начал проверку после обнаружения человеческих останков в Новой Москве

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Следователи начали проверку после обнаружения человеческих останков в Новой Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что человеческие останки обнаружены в лесу возле дачного поселка в Новой Москве.

По словам Ивановой, днем 14 августа вблизи дачного поселка в Новой Москве были обнаружены человеческие останки. По предварительным данным, останки принадлежат женщине, смерть которой наступила более полутора лет назад.

"В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личности потерпевшей. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", — сообщила Иванова.