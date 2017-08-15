СБУ назвала информацию о задержании в Крыму якобы своего агента провокацией

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) назвала провокацией информацию о задержании в Крыму предполагаемого агента украинской спецслужбы Геннадия Лимешко, который подозревается в подготовке диверсий.
"Российская ФСБ прибегла к очередной провокации, сообщив о задержании в Крыму якобы "агента СБУ", — говорится в заявлении, обнародованном на сайте ведомства во вторник.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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