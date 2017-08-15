Задержанный в Крыму Лимешко признался в подготовке диверсий по заданию СБУ

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Задержанный ФСБ РФ предполагаемый агент Службы безопасности Украины Геннадий Лемешко признал вину в подготовке диверсий в Крыму.

Ранее центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании агента СБУ Геннадия Лимешко, готовившего серию терактов в Крыму. В частности, он должен был привести в негодное состояние линии электропередач Судак — Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

"Прибыв в город Херсон второго июня, мы встретились с сотрудником СБУ по херсонской области, которого звали Андрей, который также, возможно, известен под именем Артур Нариманович. Нужно было на линии между Судаком и Новым Светом в Крыму провести подрыв линии электропередачи, а также разрушение дороги путем обвала камней, а также поджог свалки около поселка Рыбачье и лесного массива возле Алушты", — заявил Лимешко.

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