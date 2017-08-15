В Балашихе двоих человек убило током после обрыва кабеля

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Два человека погибли от удара электрическим током после обрыва кабеля на столбе линии электропередач в Балашихе, следователи проводят проверку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Подмосковью.

"Четырнадцатого августа в правоохранительные органы Балашихинского района поступила информация о гибели двух человек в результате поражения электрическим током. По данному факту… организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило, что возле одного из домов на улице Черняховского в Балашихе произошел обрыв кабеля столба электропередач, в результате чего погибли два человека. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В понедельник МЧС предупреждало об опасности резкого ухудшения погодных условий. Следствие проверяет, мог ли обрыв кабеля быть связан с непогодой.