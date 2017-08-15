Экс-замглавы управления тыла ВВ МВД будут судить по делу о взятке

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Бывшего заместителя руководителя управления расквартирования и строительства главкомата внутренних войск МВД России будут судить по делу о получении взятки в 7 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главной военной прокуратуры.
"Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении офицера, занимавшего должность заместителя начальника управления расквартирования и строительства главкомата внутренних войск РФ на момент совершения инкриминируемого деяния, направлено в Московский гарнизонный военный суд", — сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства, уточнив, что данного управления больше не существует.
В марте глава антикоррупционного главка МВД Андрей Курносенко подтвердил "Коммерсанту", что в отношении руководителя обвиняемого — начальника управления по расквартированию и строительству внутренних войск МВД генерал-лейтенанта Владимира Панова было также возбуждено уголовное дело. Он подозревается в незаконном получении двух гидроциклов и моторной лодки общей стоимостью 2,6 миллиона рублей от директора коммерческой организации за заключение государственных контрактов на строительство объектов внутренних войск на сумму более 2 миллиардов рублей, а также содействие в сдаче выполненных работ и их приемке.