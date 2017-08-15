СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Спецслужбы Украины планируют организовать в Крыму ряд провокаций, заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.
"По нашим сведениям, полученным из достоверных источников, украинские спецслужбы готовят ряд провокаций на полуострове через организации, деятельность которых в России запрещена", — заявил во вторник журналистам Смирнов.
По его словам, спецслужбы вынашивают план спровоцировать через подставных лиц протестное настроение среди крымчан и побудить их выйти на пикеты.
"Мы призываем крымчан не поддаваться на различные призывы и провокации со стороны представителей сомнительных организаций и движений националистического и религиозного толка", — подчеркнул представитель крымского правительства.
ФСБ РФ ранее во вторник сообщила о предотвращении в Крыму серии диверсий, готовившихся Украиной, задержан агент СБУ Геннадий Лимешко.
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