В Крыму заявили, что в Киеве планируют провокации на полуострове

Вид на здание государственного совета Крыма в городе Симферополе. Архивное фото

Вид на здание государственного совета Крыма в городе Симферополе. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Спецслужбы Украины планируют организовать в Крыму ряд провокаций, заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Согласно этим данным, в качестве исполнителей могут быть задействованы сторонники запрещенных в России экстремистских и религиозных течений.

"По нашим сведениям, полученным из достоверных источников, украинские спецслужбы готовят ряд провокаций на полуострове через организации, деятельность которых в России запрещена", — заявил во вторник журналистам Смирнов.

По его словам, спецслужбы вынашивают план спровоцировать через подставных лиц протестное настроение среди крымчан и побудить их выйти на пикеты.

"Мы призываем крымчан не поддаваться на различные призывы и провокации со стороны представителей сомнительных организаций и движений националистического и религиозного толка", — подчеркнул представитель крымского правительства.

ФСБ РФ ранее во вторник сообщила о предотвращении в Крыму серии диверсий, готовившихся Украиной, задержан агент СБУ Геннадий Лимешко.

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