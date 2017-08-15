ФСБ опубликовала видео задержания украинского диверсанта в Крыму

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала кадры задержания агента Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко, готовившего серию диверсий в Крыму.

Сообщалось, что задержанный, планировал повредить линии электропередачи и обесточить Судак, вызвать горный обвал на автомобильную дорогу в Новый Свет, а также поджечь лес.

На видео силовики изымают у Лимешко две тротиловые шашки, гранату, телефон, пилу и фотоаппарат, а также демонстрируют его украинский паспорт и миграционную карту, где зафиксирован въезд в Россию 9 августа. На опубликованном видео задержанный признается, что ему поручили повредить линии ЛЭП.

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