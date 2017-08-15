У украинского диверсанта в Крыму изъяли тротиловые шашки и гранату

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Тротиловые шашки, гранату, горючую смесь и пилу изъяли у задержанного в Крыму украинского диверсанта, сообщает ФСБ РФ во вторник.
"У иностранца изъяты две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой ЗТП-50, школьный механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор ЛЭП) и цифровой фотоаппарат (для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами в СБУ)", — перечислила ФСБ.
Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело. Идет расследование, разыскиваются возможные сообщники и пособники диверсанта.
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