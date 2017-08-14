В Калининграде завели дело на "лжеминера" аэропорта "Храброво"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который сообщил о минировании калининградского аэропорта "Храброво" в субботу вечером, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники полиции установили личность мужчины, сообщившего по телефону о заминировании аэропорта "Храброво". Им оказался 42-летний калининградец. Мужчина пояснил, что совершил противоправные действия, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате ложного вызова несколько сотен человек пришлось эвакуировать из здания аэровокзала. Произошла задержка отправления шести авиарейсов", — приводятся слова Волк на сайте ведомства.

Согласно сообщению, против него возбудили дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".