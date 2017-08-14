Второй фигурант дела о подготовке терактов в Москве признал вину

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Еще один фигурант дела о подготовке серии терактов в Москве признал вину, передает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы.

"Да", — кивнул Сулаймон Бурхонов, отвечая на вопрос журналистов через переводчика. Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее вину признал первый из арестованных по этому делу — Сиёвуши Давронзода.

В понедельник ФСБ РФ объявила о задержании четырех членов группы ИГ*, которые планировали теракты на объектах транспорта и крупных торговых площадках в Москве. Взрывы предполагалось осуществить с помощью террористов-смертников. Группа состояла из россиянина и трех граждан стран Центральной Азии.

За последние месяцы это уже вторая подобная спецоперация в московском регионе: в мае ФСБ сообщала о задержании также четырех боевиков, тоже граждан России и государств Средней Азии, готовивших взрывы на транспортных объектах. В обоих случаях теракты готовились при участии главарей "Исламского государства"*, находящихся в Сирии.

Как рассказал РИА Новости ранее ветеран группы "Альфа" Сергей Гончаров, чем больше поражений ИГ* будет терпеть на поле боя, тем больше будет проблем с противодействием террористам в странах исхода боевиков, в том числе в России.

* Террористическая организация, запрещенная в России.