Второй фигурант дела о подготовке терактов в Москве признал вину

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Еще один фигурант дела о подготовке серии терактов в Москве признал вину, передает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы.
"Да", — кивнул Сулаймон Бурхонов, отвечая на вопрос журналистов через переводчика. Другие подробности пока не сообщаются.
Ранее вину признал первый из арестованных по этому делу — Сиёвуши Давронзода.
В понедельник ФСБ РФ объявила о задержании четырех членов группы ИГ*, которые планировали теракты на объектах транспорта и крупных торговых площадках в Москве. Взрывы предполагалось осуществить с помощью террористов-смертников. Группа состояла из россиянина и трех граждан стран Центральной Азии.
Как рассказал РИА Новости ранее ветеран группы "Альфа" Сергей Гончаров, чем больше поражений ИГ* будет терпеть на поле боя, тем больше будет проблем с противодействием террористам в странах исхода боевиков, в том числе в России.
* Террористическая организация, запрещенная в России.