ФСБ задержала четырех членов ячейки ИГ*, готовивших теракты в Москве

Подозреваемые в подготовке взрывов в Москве доставлены в Лефортовский суд

Подозреваемые в подготовке взрывов в Москве доставлены в Лефортовский суд

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В понедельник Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила о задержании четырех членов ячейки запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*), планировавших теракты на транспорте и торговых площадках Москвы.

Среди задержанных — эмиссар ИГ*, курировавший подготовку терактов, специалист по взрывчатке, а также два террориста-смертника. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, теракты готовились эмиссарами ИГ в Сирии. Кроме того, в рамках спецоперации в Подмосковье была выявлена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. В настоящее время ФСБ подала в суд ходатайство об аресте трех подозреваемых.

За последние месяцы это уже вторая подобная спецоперация в московском регионе: в мае ФСБ сообщала о задержании также четырех боевиков, тоже граждан России и государств Средней Азии, готовивших взрывы на транспортных объектах. В обоих случаях теракты готовились при участии главарей "Исламского государства", находящихся в Сирии.

Подозреваемые

Как сообщает спецслужба, в московском регионе пресечена деятельность террористической группы, планировавшей совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы. Предполагается, что атаки планировалось осуществить с использованием террористов-смертников и взрывных устройств большой мощности.

"В ходе первичных следственных и оперативных действий установлено, что готовившиеся теракты организованы находящимися в Сирии главарями и эмиссарами МТО "Исламское государство"*, в их числе находящиеся в международном розыске Назаров Т.М. и Ширинджонов А.М. — руководитель школы подрывников ИГИЛ*", — сообщили в ФСБ.

Лаборатория взрывчатки

Как уточняется, группа состояла из гражданина РФ и трех граждан государств Центрально-Азиатского региона.

Как сообщает ЦОС ФСБ, также в рамках спецоперации в Подмосковье была выявлена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. Позднее ФСБ опубликовала оперативную видеосъемку задержания предполагаемых боевиков "Исламского государства", на кадрах показано, в частности, как оперативники проводят экспресс-анализ взрывчатых веществ, изъятых у задержанных.

"Мы взяли пробы. По пробам… это триперекись ацетона, очень опасное инициирующее взрывчатое вещество", — пояснил оперативник.

В военных целях это вещество практически не применяется из-за своей летучести и чувствительности к ударам, нагреванию и другим внешним воздействиям, из-за чего процесс создания взрывных устройств на основе этого вещества является опасным (по этой причине трипероксид ацетона, как иногда пишут в СМИ, террористы называют "матерью Сатаны"). Это вещество обладает примерно такой же взрывной силой, как тротил.

Ходатайство об аресте

На кадрах также показаны многочисленные канистры с ацетоном, упаковки пищевой соды, большая канистра с медицинской перекисью водорода и емкости с электролитом. Также продемонстрированы принадлежавшие задержанным гранаты, автоматы и патроны.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, Федеральная служба безопасности подала в Лефортовский суд ходатайства об аресте трех подозреваемых в подготовке серии терактов в Москве.

"В суд поступили ходатайства об аресте трех подозреваемых в подготовке терактов, они будут рассмотрены сегодня", — сказала представитель суда.

Пока речь идет об аресте трех фигурантов, информация по четвертому из суда не поступала.

Возврат террористов

Задержание в Москве группы боевиков ИГ*, готовивших серию терактов, подтверждает опасения спецслужб об увеличении потока террористов, возвращающихся в "страны исхода" из-за поражений в Сирии и Ираке, считает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Чем больше ИГИЛ* будет терпеть поражений на поле боя, тем больше будет проблем (с противодействием террористам) в наших странах (исхода боевиков), в том числе в России", — заявил Гончаров РИА Новости.

В качестве примера он напомнил озвученную ранее МВД Франции информацию, согласно которой не менее 270 французов, воевавших на стороне ИГ*, уже вернулись домой, а всего, по данным министерства, воевать на стороне боевиков отправились около 700 граждан Франции.

* Террористическая организация, запрещенная в России.