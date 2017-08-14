Появилось видео задержания боевиков, готовивших теракты в Москве

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Опубликованы кадры оперативной видеосъемки с места задержания предполагаемых членов террористической группировки ИГ*, готовившей взрывы в Москве.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ обыскивают двух лежащих лицом вниз мужчин с рюкзаками.

Как пояснили в ФСБ, при задержании у боевиков изъяли взрывчатое вещество триперекись ацетона, которое террористы именуют "матерью Сатаны". По мощности оно практически не уступает тротилу.

По данным спецслужбы, ячейка ИГ*, состоявшая из трех граждан стран Центральной Азии и одного россиянина, планировала осуществить теракты на транспорте и в торговых комплексах в столице.

Ранее в мае сотрудники ФСБ уже обезвредили ячейку ИГ*, в которую входили четверо боевиков. Они намеревались организовать взрывы на транспорте. В подготовке к терактам участвовали главари группировки, находившиеся в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.