Суд арестовал боевика ИГ*, готовившего теракты в Москве

Подозреваемые в подготовке взрывов в Москве доставлены в Лефортовский суд

Подозреваемые в подготовке взрывов в Москве доставлены в Лефортовский суд

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы санкционировал арест первого из задержанных по подозрению в подготовке серии терактов в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ, который настаивал на избрании этой меры пресечения.

"Избрать в отношении Давронзода Сиёвуши, 2000 года рождения, уроженца республики Таджикистан, меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья. Срок ареста она установила на два месяца — до 11 октября.

Заседание прошло в закрытом режиме, поэтому она огласила только резолютивную часть решения, не пояснив никаких подробностей уголовного дела.

Как сообщала ФСБ, всего по делу задержаны четыре человека: эмиссар запрещенной организации "Исламское государство"*, специалист по изготовлению взрывных устройств, а также два террориста-смертника.

Пока речь идет об аресте трех фигурантов, информация по четвертому из суда не поступала.

*Террористическая организация, запрещенная в России.