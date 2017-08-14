Взорвать "мать Сатаны": ФСБ задержала боевиков, готовивших теракты в Москве

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ФСБ задержала членов группы, которая готовила взрывы на транспорте и крупных торговых площадках столицы, заявили в ведомстве.
Как отмечает ФСБ, готовившиеся теракты организованы находящимися в Сирии главарями ИГ, среди которых руководитель школы подрывников группировки "Ширинджонов А. М.", которых числится в международном розыске.
В рамках спецоперации в Подмосковье также выявлена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. В частности, боевики использовали трипероксид ацентона, который, как иногда пишут в СМИ, террористы называют "мать Сатаны".
Лефортовский суд Москвы в понедельник рассмотрит просьбу ФСБ об аресте троих из задержанных.
Террористы возвращаются в "страны исхода"
"Чем больше ИГИЛ будет терпеть поражений на поле боя, тем больше будет проблем (с противодействием террористам) в наших странах (исхода боевиков), в том числе в России", — заявил Гончаров РИА Новости.
В качестве примера он напомнил озвученную ранее МВД Франции информацию, согласно которой не менее 270 французов, воевавших на стороне ИГ, уже вернулись домой, а всего, по данным министерства, воевать на стороне боевиков отправились около 700 граждан Франции.
Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik отметил, что террор можно победить только усилиями всего общества.
"Заявление представителей ФСБ о том, что к подготовке терактов в Москве причастны главари ИГ* — это очень честное заявление профессионалов, я хочу особо акцентировать на этом внимание. Почему – потому что наши спецслужбы в условиях, когда наши враги используют террор как инструмент внешней политики и как орудие "третьей мировой войны", совершенно откровенно излагают ситуацию в разговоре с нашим народом, надеясь на то, что народ будет проявлять бдительность", — сказал Жилин.
Недавние спецоперации
Три дня спустя двух сторонников ИГ задержали в Подмосковье. По версии правоохранителей, выходцы из Центральной Азии ожидали от главарей из Сирии указания по закупке огнестрельного оружия, комплектующих для изготовления взрывных устройств и подбору объектов для совершения теракта.
Предотвратили более десяти терактов
По словам первого заместителя генерального прокурора Александра Буксмана, всего в первом полугодии 2017 года в России предотвратили более десятка терактов.
Единственная атака террористов, предотвратить которую не удалось, случилась 3 апреля в Санкт-Петербурге. Смертник взорвал себя в метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Позднее еще одну бомбу нашли на станции "Площадь Восстания", ее удалось обезвредить.
При взрыве в метро погибли 16 человек, включая самого террориста Акбаржона Джалилова. В рамках расследования теракта арестованы десять человек.
Угроза сохраняется
В конце мая директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что главную угрозу представляют боевики террористической группировки "Исламское государство"*.
"Несмотря на нанесенный в последнее время ИГИЛ* существенный урон, эта структура успешно адаптируется к меняющейся ситуации и быстро восстанавливает свой ресурс", — заявил глава ФСБ во время заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.
Одной из основных задач спецслужб Бортников назвал борьбу с интернет-деятельностью экстремистских и террористических организаций.
В апреле Бортников также говорил, что ИГ* ведет переговоры об объединении с другими группировками. Кроме того, исламисты, по данным ФСБ, активизировали переброску боевиков из Сирии в другие страны, формируя новую масштабную террористическую сеть.