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Происшествия

Взорвать "мать Сатаны": ФСБ задержала боевиков, готовивших теракты в Москве

15:1614.08.2017
(обновлено: 15:22 14.08.2017)
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© РИА Новости / ФСБ РФПерейти в фотобанкЗадержание четырех подозреваемых в подготовке взрывов в МосквеЗадержание четырех подозреваемых в подготовке взрывов в Москве
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ФСБ задержала членов группы, которая готовила взрывы на транспорте и крупных торговых площадках столицы, заявили в ведомстве.

Сотрудники ФСБ задерживают подозреваемых в подготовке взрывов в Москве
© РИА Новости / ФСБ РФ
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ФСБ задержала террористов, планировавших взрывы в Москве
Ячейка состояла из гражданина России и трех граждан государств Центральной Азии. Среди задержанных — эмиссар террористической организации "Исламское государство"* из Сирии, который курировал подготовку преступления, специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника.

Как отмечает ФСБ, готовившиеся теракты организованы находящимися в Сирии главарями ИГ, среди которых руководитель школы подрывников группировки "Ширинджонов А. М.", которых числится в международном розыске.

В рамках спецоперации в Подмосковье также выявлена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. В частности, боевики использовали трипероксид ацентона, который, как иногда пишут в СМИ, террористы называют "мать Сатаны".

Лефортовский суд Москвы в понедельник рассмотрит просьбу ФСБ об аресте троих из задержанных.

Террористы возвращаются в "страны исхода"

Сотрудники ФСБ
© ЦОС ФСБ России
Эксперт прокомментировал задержание ФСБ группы, готовившей теракты в Москве
Это задержание подтверждает опасения спецслужб об увеличении потока террористов, возвращающихся в "страны исхода" из-за поражений в Сирии и Ираке, считает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Чем больше ИГИЛ будет терпеть поражений на поле боя, тем больше будет проблем (с противодействием террористам) в наших странах (исхода боевиков), в том числе в России", — заявил Гончаров РИА Новости.

В качестве примера он напомнил озвученную ранее МВД Франции информацию, согласно которой не менее 270 французов, воевавших на стороне ИГ, уже вернулись домой, а всего, по данным министерства, воевать на стороне боевиков отправились около 700 граждан Франции.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik отметил, что террор можно победить только усилиями всего общества.

"Заявление представителей ФСБ о том, что к подготовке терактов в Москве причастны главари ИГ* — это очень честное заявление профессионалов, я хочу особо акцентировать на этом внимание. Почему – потому что наши спецслужбы в условиях, когда наши враги используют террор как инструмент внешней политики и как орудие "третьей мировой войны", совершенно откровенно излагают ситуацию в разговоре с нашим народом, надеясь на то, что народ будет проявлять бдительность", — сказал Жилин.

Недавние спецоперации

Сотрудники ФСБ. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Случаи предотвращения терактов на территории России в 2016-2017 годах
В конце июля спецслужбы предотвратили крупные теракты в Санкт-Петербурге. Сотрудники ФСБ задержали семерых выходцев из Центральной Азии, которые, по версии следствия, готовили атаки на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей.

Три дня спустя двух сторонников ИГ задержали в Подмосковье. По версии правоохранителей, выходцы из Центральной Азии ожидали от главарей из Сирии указания по закупке огнестрельного оружия, комплектующих для изготовления взрывных устройств и подбору объектов для совершения теракта.

Предотвратили более десяти терактов

По словам первого заместителя генерального прокурора Александра Буксмана, всего в первом полугодии 2017 года в России предотвратили более десятка терактов.

Снайпер на позиции во время учений бригады специального назначения ЮВО в Краснодарском крае
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Найти и уничтожить: как спецслужбы России ликвидировали главарей боевиков
"Зарегистрировано 13 террористических актов, из которых 12 были предотвращены на стадии подготовки и покушения", — сказал он на заседании коллегии.

Единственная атака террористов, предотвратить которую не удалось, случилась 3 апреля в Санкт-Петербурге. Смертник взорвал себя в метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Позднее еще одну бомбу нашли на станции "Площадь Восстания", ее удалось обезвредить.

При взрыве в метро погибли 16 человек, включая самого террориста Акбаржона Джалилова. В рамках расследования теракта арестованы десять человек.

Угроза сохраняется

В конце мая директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что главную угрозу представляют боевики террористической группировки "Исламское государство"*.

"Несмотря на нанесенный в последнее время ИГИЛ* существенный урон, эта структура успешно адаптируется к меняющейся ситуации и быстро восстанавливает свой ресурс", — заявил глава ФСБ во время заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

Одной из основных задач спецслужб Бортников назвал борьбу с интернет-деятельностью экстремистских и террористических организаций.

Члены террористической группировки Исламское государство в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Aris Messinis
В МВД рассказали, где в России вербуют боевиков для ИГ
"Для противодействия вовлечению населения в террористические организации, для пресечения системной деятельности и вербовки в интернете требуется на постоянной основе вести мониторинг и осуществлять блокировку источников пропаганды, проводить регулярных обмен информацией о методах вербовки", — сказал глава российской спецслужбы.

В апреле Бортников также говорил, что ИГ* ведет переговоры об объединении с другими группировками. Кроме того, исламисты, по данным ФСБ, активизировали переброску боевиков из Сирии в другие страны, формируя новую масштабную террористическую сеть.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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© ФСБ РФ
Оперативные кадры задержания террористов, планировавших теракты в Москве
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Происшествия
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