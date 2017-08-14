В Омской области вступились за бесплатно перевозившего пенсионеров водителя

НОВОСИБИРСК, 14 авг – РИА Новости. Прокуратура Омской области не нашла нарушений в работе водителя "ГАЗели", который бесплатно возит в областной центр пенсионеров из отдаленных сел, но проверит угрожавших ему "маршрутчиков", сообщает ведомство в понедельник.

Ранее местные СМИ писали о том, что надзорное ведомство начало проверку в связи с поступившими жалобами на местного водителя пассажирской "ГАЗели", который из своей деревни возит в Омск бесплатно пенсионеров из соседних деревень. В своем видеоблоге мужчина объяснил это тем, что возит нескольких работников пекарни его жены, а также бесплатно по договорам с местными главами поселений пенсионеров и малоимущих. При этом, по его словам, паркуясь в Омске, он регулярно сталкивается с угрозами от официальных "маршрутчиков".

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что 47-летний мужчина, проживающий в одном из населенных пунктов, с 1 июля 2017 года на арендованном автомобиле безвозмездно довозил до областного центра жителей деревень района. При этом собственник автомобиля, арендуемого водителем, заключил с администрацией сельского поселения соглашение о предоставлении мест в пассажирской "ГАЗели" гражданам, нуждающимся в медицинской помощи, либо малоимущим", — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что перевозки мужчины не относятся к разряду регулярных и перевозок такси, требующих лицензии. Перевозки он выполняет по договорам (заказам), поэтому нарушения закона нет.

"Вместе с тем в ходе встречи мужчина сообщил прокурору о совершении в отношении него противоправных действий со стороны неизвестных лиц в районе железнодорожного вокзала в Омске. По указанным фактам и полученному от водителя заявлению прокуратура с привлечением органов полиции проведет соответствующую проверку", — сообщили в прокуратуре, уточнив, что мужчина пожаловался на угрозы, в том числе убийством.