В Омской области вступились за бесплатно перевозившего пенсионеров водителя

НОВОСИБИРСК, 14 авг – РИА Новости. Прокуратура Омской области не нашла нарушений в работе водителя "ГАЗели", который бесплатно возит в областной центр пенсионеров из отдаленных сел, но проверит угрожавших ему "маршрутчиков", сообщает ведомство в понедельник.
"В ходе надзорных мероприятий установлено, что 47-летний мужчина, проживающий в одном из населенных пунктов, с 1 июля 2017 года на арендованном автомобиле безвозмездно довозил до областного центра жителей деревень района. При этом собственник автомобиля, арендуемого водителем, заключил с администрацией сельского поселения соглашение о предоставлении мест в пассажирской "ГАЗели" гражданам, нуждающимся в медицинской помощи, либо малоимущим", — сообщили в прокуратуре.
"Вместе с тем в ходе встречи мужчина сообщил прокурору о совершении в отношении него противоправных действий со стороны неизвестных лиц в районе железнодорожного вокзала в Омске. По указанным фактам и полученному от водителя заявлению прокуратура с привлечением органов полиции проведет соответствующую проверку", — сообщили в прокуратуре, уточнив, что мужчина пожаловался на угрозы, в том числе убийством.