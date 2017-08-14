Полиция проверяет данные о езде Gelandewagen по тротуарам у Шереметьево

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Полиция проводит проверку после публикации видеозаписи, на которой видно, как два автомобиля Gelandewagen едут по тротуарам у столичного аэропорта Шереметьево, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
"По факту размещенной в интернете видеозаписи проводится проверка", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах опроверг РИА Новости слухи о том, что Тимати находился в одном из нарушивших ПДД автомобилей. "Там не Тимати был, а какая-то "золотая молодежь". Кто именно, сейчас устанавливается", — сказал собеседник агентства.