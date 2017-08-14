ФСБ потребовала арестовать подозреваемых в подготовке терактов в Москве

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Федеральная служба безопасности подала в Лефортовский суд ходатайства об аресте трех подозреваемых в подготовке серии терактов в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"В суд поступили ходатайства об аресте трех подозреваемых в подготовке терактов, они будут рассмотрены сегодня", — сказала представитель суда.

Как сообщали в службе, всего по делу задержаны четыре человека: эмиссар запрещенной организации "Исламское государство", специалист по изготовлению взрывных устройств, а также два террориста-смертника.

Пока речь идет об аресте трех фигурантов, информация по четвертому из суда не поступала.