ФСБ задержала террористов, планировавших взрывы в Москве

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ФСБ задержала членов группы, которая готовила взрывы на транспорте, крупных рынках и в торговых центрах столицы, заявили в ведомстве.
В группу входили один россиянин и три гражданина стран Центральной Азии.
Кроме того, к подготовке взрывов причастны находящиеся в Сирии главари ИГ, в том числе руководитель школы подрывников группировки "Ширинджонов А. М.".
Как заявил заместитель генерального прокурора Александр Буксман, за первое полугодие в России предотвратили более десяти терактов. Единственная атака, предотвратить которую не удалось, случилась 3 апреля в Санкт-Петербурге. Смертник взорвал себя в метро, погибли 16 человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.