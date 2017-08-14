ФСБ задержала террористов, планировавших взрывы в Москве

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. ФСБ задержала членов группы, которая готовила взрывы на транспорте, крупных рынках и в торговых центрах столицы, заявили в ведомстве.

Среди задержанных — эмиссар ИГИЛ*, который курировал подготовку преступлений, специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника. Следователи также обезвредили лабораторию по производству взрывчатки и самодельных бомб.

В группу входили один россиянин и три гражданина стран Центральной Азии.

Кроме того, к подготовке взрывов причастны находящиеся в Сирии главари ИГ, в том числе руководитель школы подрывников группировки "Ширинджонов А. М.".

В конце июля ФСБ предотвратила крупные теракты в Санкт-Петербурге. Сотрудники спецслужб задержали семерых выходцев из Центральной Азии, которые готовили атаки на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей.

Как заявил заместитель генерального прокурора Александр Буксман, за первое полугодие в России предотвратили более десяти терактов. Единственная атака, предотвратить которую не удалось, случилась 3 апреля в Санкт-Петербурге. Смертник взорвал себя в метро, погибли 16 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.