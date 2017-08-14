Двое россиян "из любопытства" пересекли границу между РФ и Абхазией

СОЧИ, 14 авг — РИА Новости. Пограничники в Сочи задержали двоих туристов из Пермской области, которые из любопытства перешли российско-абхазскую границу, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчины приехали на отдых в Республику Абхазия со своими семьями. Как говорится в сообщении ведомства, в один из августовских дней отцы обоих семейств отправились изучать окрестности приграничного поселка Гячрипш и вышли к берегу реки Псоу.

"Один из мужчин предложил перейти горную реку и посмотреть, как выглядит морское побережье на противоположной стороне. Энтузиазм пермяков поубавился, когда к ним навстречу вышли российские пограничники. Сотрудники краевого погрануправления объяснили правонарушителям, что они только что незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации. Мужчин задержали", — сообщает пресс-служба пограничников.

В настоящее время россияне привлечены к административной ответственности за нарушение режима государственной границы, обоим назначены административные штрафы, уточняется в релизе.