В Крыму задержали двух граждан Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские пограничники задержали и передали сотрудникам полиции двух граждан Украины, объявленных в федеральный розыск на территории России, сообщает пресс-служба регионального погрануправления ФСБ РФ.

Один из разыскиваемых — гражданин Украины 1969 года рождения — был задержан на КПП "Армянск" при въезде на территорию России. "В ходе проверки предъявленного заграничного паспорта контролер установил, что по инициативе представителей следствия из Южно-Сахалинска с осени 2016 года мужчина объявлен в федеральный розыск", — говорится в сообщении. Уточняется, что задержанного обвиняют в неисполнении обязанностей налогового агента.

Второе задержание прошло в тот же день на соседнем пункте пропуска "Джанкой". Сообщается, что 26-летний житель Мариуполя был условно осужден за совершение ряда уголовно наказуемых деяний, в том числе за кражу, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения; он был объявлен в федеральный розыск УМВД по Астрахани. В настоящее время за несоблюдение порядка отбывания наказания условная мера в отношении иностранца заменена реальным тюремным сроком.

После проведения дополнительных проверочных мероприятий оба задержанных были отправлены в полицию для дальнейшей передачи инициаторам розыска.

По данным ведомства, за первое полугодие 2017 года крымские пограничники выявили и передали правоохранительным органам порядка 50 граждан, находящихся в международном и федеральном розыске.

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