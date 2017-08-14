ФСБ пресекла поставку 136 килограммов гашиша из Европы

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России разоблачила крупную группу контрабандистов, поставлявших гашиш из ЕС в Россию — изъято 136 килограммов наркотика, сообщает спецслужба в понедельник.

По данным следствия, трансграничная группировка занималась поставками наркотика из Евросоюза для дальнейшей продажи в регионах Центральной России.

Установлены активные члены наркогруппировки — граждане нескольких государств, добыта информация, подтверждающая "систематический характер противоправной деятельности".

"На заключительной стадии операции, в момент очередной поставки особо крупной партии гашиша с поличным на территории Московской области задержаны активные члены разрабатываемой группировки. Из незаконного оборота изъято более 136 килограммов указанного наркотического средства", — говорится в релизе.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы. Дата проведения спецоперации не уточняется.