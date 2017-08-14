Пожар на Ван-Еганском месторождении в ХМАО тушат 125 человек

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Пожар на Ван-Еганском месторождении в Нижневартовском районе ХМАО продолжают тушить 125 человек, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

"14 августа по состоянию на 07.00 продолжаются мероприятия по ликвидации открытого горения на скважине № 1825. Пожарными расчетами производится орошение рядом расположенных трех скважин. К тушению пожара привлечена группировка в составе 125 человек и 35 единиц специальной техники", — говорится в сообщении.

Ван-Еганское месторождение разрабатывает "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" "Роснефти". Пожар на месторождении произошел поздно вечером в четверг. По информации Минэнерго, площадь возгорания составила 800 квадратных метров, локализация огня завершилась в ночь на субботу.

В пресс-службе нефтегазодобывающего предприятия заявили, что возгорание произошло при выполнении работ подрядной организацией — компанией "Интегра-Бурение". Восемь сотрудников этой компании пострадали и были доставлены в больницу. Все они — граждане Украины. В субботу РИА Новости в городской клинической больнице Сургута сообщили, что состояние одного из восьми пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

Следственный комитет возбудил по факту инцидента уголовное дело в связи с нарушением требований охраны труда. Проверку ведут также МВД, окружная прокуратура и Ростехнадзор.