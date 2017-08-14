На детской площадке в Москве нашли мертвого мужчину

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Тело мужчины с синяками и ссадинами нашли утром в понедельник на детской площадке на западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Сотрудниками полиции во дворе, на детской площадке обнаружен труп неизвестного мужчины, на вид 35-40 лет, с множественными гематомами и ссадинами лица и шеи", — сказал собеседник агентства.

По его словам, мертвеца обнаружили в семь утра на улице Гвардейской (Можайский район). Согласно предварительным данным, смерть наступила за семь часов до обнаружения. Сейчас выясняется, при каких обстоятельствах это произошло.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела, не уточняя подробностей.