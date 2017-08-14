В Новокузнецке соседи предотвратили падение мальчика с седьмого этажа

КЕМЕРОВО, 14 авг — РИА Новости. Жители города Новокузнецка криками привлекли внимание матери 2-летнего мальчика и предотвратили его падение с балкона седьмого этажа, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном главке МВД.

По данным ведомства, в дежурную часть Новобайдаевского отдела полиции в течение нескольких минут поступили звонки от трех жителей города. Люди сообщили, что на балконе седьмого этажа сидит, свесив ноги на улицу, маленький ребенок.

"На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. До их приезда горожане криками привлекли внимание матери ребенка. К прибытию полицейских женщина завела его внутрь квартиры и закрыла балкон. В итоге благодаря гражданам предотвращено падение из окна 2-летнего ребенка", — сообщили в ГУ МВД.

Полицейские выяснили, что жительница Новокузнецка вернулась с сыном с прогулки и отправилась готовить ему обед. Пока она отвлеклась, малыш вышел на балкон, по коляске взобрался на стол и высунулся на улицу. В этот момент его и заметили неравнодушные граждане.

В отношении матери ребенка составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Собранные материалы направлены в административную комиссию для принятия решения. Женщине как минимум грозит штраф до 500 рублей.

"В дальнейшем семья будет взята на контроль сотрудниками полиции. Сотрудники УМВД по Новокузнецку выражают благодарность жителям города за неравнодушие и содействие, благодаря которым удалось избежать трагедии", — добавили в главке ведомства.