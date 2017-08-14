В Новокузнецке соседи предотвратили падение мальчика с седьмого этажа

КЕМЕРОВО, 14 авг — РИА Новости. Жители города Новокузнецка криками привлекли внимание матери 2-летнего мальчика и предотвратили его падение с балкона седьмого этажа, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном главке МВД.
"На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. До их приезда горожане криками привлекли внимание матери ребенка. К прибытию полицейских женщина завела его внутрь квартиры и закрыла балкон. В итоге благодаря гражданам предотвращено падение из окна 2-летнего ребенка", — сообщили в ГУ МВД.
Полицейские выяснили, что жительница Новокузнецка вернулась с сыном с прогулки и отправилась готовить ему обед. Пока она отвлеклась, малыш вышел на балкон, по коляске взобрался на стол и высунулся на улицу. В этот момент его и заметили неравнодушные граждане.
"В дальнейшем семья будет взята на контроль сотрудниками полиции. Сотрудники УМВД по Новокузнецку выражают благодарность жителям города за неравнодушие и содействие, благодаря которым удалось избежать трагедии", — добавили в главке ведомства.