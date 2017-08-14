"Аэрофлот" отменил 20 рейсов из Москвы 14 августа из-за грозы

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий, в частности грозы, в аэропорту "Шереметьево" отменяет 20 рейсов, запланированных на 14 августа, сообщил перевозчик.

Кроме того, "Аэрофлот" сообщает о задержке трех рейсов из "Шереметьево" — в Варшаву, Архангельск и Сыктывкар.

"Аэрофлот" отмечает, что пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки. Кроме того, проводится оповещение пассажиров через сall-центр, а прибывшие на регистрацию пассажиры будут обеспечены всем необходимым согласно стандартам авиакомпании и в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Ранее в воскресенье столичный главк МЧС России объявил экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье, ожидались дождь, гроза, град и сильный ветер.

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