"Аэрофлот" отменил 20 рейсов из Москвы 14 августа из-за грозы

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий, в частности грозы, в аэропорту "Шереметьево" отменяет 20 рейсов, запланированных на 14 августа, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" отмечает, что пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки. Кроме того, проводится оповещение пассажиров через сall-центр, а прибывшие на регистрацию пассажиры будут обеспечены всем необходимым согласно стандартам авиакомпании и в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
Ранее в воскресенье столичный главк МЧС России объявил экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье, ожидались дождь, гроза, град и сильный ветер.