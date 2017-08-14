Поиски на руднике "Мир" продолжатся, насколько это "позволят условия"

ХАБАРОВСК, 14 авг— РИА Новости. Поисковые работы на руднике "Мир" в Якутии будут продолжены, насколько это будут позволять условия, сообщил журналистам в понедельник вице-премьер Юрий Трутнев.

Трутнев в понедельник прибыл в Якутию, где посетил рудник "Мир", компании "Алроса". На руднике 4 августа произошел прорыв воды, в шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность подняты 143 горняка, поиски восьмерых пропавших продолжаются.

Трутнев провел совещании по вопросу ликвидации ЧС на руднике.

"Самая главная задача — постараться спасти людей. Вчера разговаривал с главой МЧС России Владимиром Пучковым, поисковые работы будут продолжены, насколько это возможно в таких условиях", — сказал Трутнев журналистам.

По его словам, спасателям необходимо от 1,5 до трех 3,5 суток, чтобы добраться до тех зон, где могут находиться шахтеры.

Также он сообщил, что не нужно торопиться с выводами о причинах аварии. В Ростехнадзоре создана комиссия, в состав которой вошли независимые эксперты, которые не имеют отношение к руднику. Ростехнадзор представит правительству первый доклад в течение месяца.

"Мы обязаны ответить на несколько вопросов: можно ли было ее избежать, предсказать, нужно ли было прекратить работы и вывести людей", — отметил Трутнев.