Вербовавшего в "Джебхат ан-Нусру"* хабаровчанина осудили на пять лет

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Житель Хабаровска осужден на пять лет за содействие террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, сообщила пресс-служба УФСБ России по Восточному военному округу.

"Дальневосточный окружной военный суд признал гражданина Российской Федерации Рымарева И.Д. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "содействие террористической деятельности", и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Установлено, что Рымарев придерживался радикально-религиозных взглядов и поддерживал тесную связь с международными террористами. Осужденный привлёк к вступлению в "Джебхат ан-Нусру"* двух жителей города Хабаровска, а через некоторое время подготовил их к отправке в Сирию. Рымарев полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

*Террористическая организация, запрещенная в России.