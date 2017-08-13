Движение поездов на участке железной дороги Москва - Петербург восстановили

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Движение поездов на участке железной дороги Москва — Санкт-Петербург полностью восстановлено, сообщается на сайте МЧС РФ.

Отмечается, что в воскресенье в Окуловском районе Новгородской области в районе перегона Угловка Октябрьской железной дороги в результате обрыва контактной сети произошла задержка в движении пассажирских поездов.

"По состоянию на 20.00 (мск) 13.08.2017 движение поездов восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что были задержаны высокоскоростные поезда "Сапсан", скоростной поезд "Невский экспресс", а также пассажирские поезда дальнего следования. К ликвидации происшествия были привлечены более 30 человек и пять единиц техники.