В Ингушетии после обстрела машины полицейского возбудили дело

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Следователи в Северной Осетии завели уголовное дело после гибели полицейского из Ингушетии, машину которого обстреляли неизвестные, сообщается на сайте СУСК по Северной Осетии.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в Назрановском районе неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился 31-летний заместитель начальника батальона патрульно-постовой службы Малгобекского МОВД Тамбиев. От полученных ранений сотрудник полиции скончался на месте. Также был ранен ребенок.

По данным ведомства, в ночь на воскресенье заместитель командира отдельного батальона патрульно-постовой службы мобильного отряда МВД России ехал на автомобиле Ford по дороге из селения Верхние Ачалуки в Назрань. В машине в качестве пассажиров находились его жена и четверо малолетних детей.

"По пути следования на участке автодороги, расположенном на территории Республики Северная Осетия-Алания, автомашина сотрудника правоохранительного органа была обстреляна неизвестным из огнестрельного оружия. В результате от полученных ранений водитель скончался на месте, а один из детей с огнестрельным ранением предплечья был госпитализирован. После оказания медицинской помощи жизни потерпевшего ничто не угрожает", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.