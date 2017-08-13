В жилом доме в Челябинске упал лифт с пассажирами

ЧЕЛЯБИНСК, 13 авг – РИА Новости. Кабина лифта с пассажирами упала в жилом доме в Челябинске, никто серьезно не пострадал, сообщила РИА Новости в воскресенье официальный представитель городской службы спасения Римма Садыкова.

По данным местных СМИ, ЧП произошло 12 августа в новом 26-этажном доме жилого комплекса "Пара" в Челябинске. В лифте ехали 6 человек, они спускались с 19 этажа. На уровне третьего этажа кабина лифта дернулась и упала в шахту. Через 15 минут, уточняют СМИ, пассажиры были освобождены, серьезных травм никто не получил.

"В субботу в городскую службу спасения поступал вызов из жилого дома, где, по предварительной информации, упала кабина лифта с пассажирами. Но вызов был отменен, спасатели туда не выезжали, их помощь на месте не потребовалась. Пострадавших, по нашим данным, нет", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на месте происшествия выезжали сотрудники противопожарной службы, которые, по ее данным, никого на месте не застали.

Получить комментарий пресс-центра ГУМЧС по региону РИА Новости пока не удалось. В пресс-службе ГУМВД России по региону агентству не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о ЧП с лифтом, но в сводке происшествий за минувшие сутки данных о погибших либо пострадавших в этом жилом доме нет.