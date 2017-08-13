При нападении на полицейского в Ингушетии ранен ребенок, сообщил источник

НАЛЬЧИК, 13 авг — РИА Новости. Ребенок получил ранение во время обстрела автомобиля полицейского в Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в Назрановском районе неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился 31-летний заместитель начальника батальона патрульно-постовой службы Малгобекского МОВД Тамбиев. От полученных ранений сотрудник полиции скончался на месте. Ведется розыск нападавших, которые, по предварительным данным, скрылись на автомобиле.

"По имеющимся данным, полицейский находился в машине вместе с супругой и восьмилетней дочкой. Ребенок во время обстрела получил ранение, супруга сотрудника полиции не пострадала", — сказал собеседник агентства.