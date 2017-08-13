Из квартиры на севере Москвы похитили более 25 миллионов рублей

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Полиция разыскивает человека, который обокрал квартиру на севере Москвы почти на 26 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный путем свободного доступа проник в квартиру…, где совершил кражу находившихся в сейфе 14 миллионов 400 тысяч рублей и 190 тысяч долларов США, после чего скрылся", — сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб в полиции оценили в 25 миллионов 835 тысяч рублей. Полиция ищет подозреваемого.