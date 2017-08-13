На Байкале сорвался с обрыва и погиб британский турист

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Турист из Великобритании сорвался с обрыва на берегу Байкала в Иркутской области, по факту его гибели начата проверка, сообщается на сайте регионального СК.
"По предварительным данным, 11 августа днем один из путешественников, проходя по тропе вдоль берега Байкала, оступился и сорвался с обрыва. Потерпевший — гражданин Великобритании, скончался на месте", — говорится в сообщении.
По данному факту следователи ведут доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.