На Байкале сорвался с обрыва и погиб британский турист

Участок туристического пешего маршрута Большая Байкальская тропа в Прибайкальском национальном парке на берегу озера Байкал. Архивное фото

Участок туристического пешего маршрута Большая Байкальская тропа в Прибайкальском национальном парке на берегу озера Байкал. Архивное фото

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Турист из Великобритании сорвался с обрыва на берегу Байкала в Иркутской области, по факту его гибели начата проверка, сообщается на сайте регионального СК.

По данным ведомства, 11 августа на берегу Байкала в районе поселка Листвянка обнаружено тело мужчины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"По предварительным данным, 11 августа днем один из путешественников, проходя по тропе вдоль берега Байкала, оступился и сорвался с обрыва. Потерпевший — гражданин Великобритании, скончался на месте", — говорится в сообщении.

По данному факту следователи ведут доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.