В Приморье реки вернулись в берега после паводка

Мужчина на лодке во время наводнения в Приморье

Мужчина на лодке во время наводнения в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 13 авг — РИА Новости. Реки вернулись в берега в пострадавшем от мощного паводка Приморье, за сутки вода ушла еще из одного района, сообщает краевой главк МЧС России.

Из-за прошедших в ночь на понедельник ливней в Приморье начался мощный паводок, подтопило несколько районов края. Были подтоплены семь районов, ранее вода покинула три из них.

"На реках края отмечается спад уровней воды…. Все реки – в коренных берегах. Это говорит о том, что ситуация в крае стабилизируется", — говорится в сообщении.

От воды освободилось ещё одно муниципальное образование, один населенный пункт, девять жилых домов и 119 придомовых территорий. Подтопленными остаются 65 жилых домов, 123 придомовые территории и три социально значимых объекта в Уссурийске, а также в селе Барабаш и посёлке Занадворовка Хасанского района. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 80 человек, в том числе 30 детей. Люди возвращаются в свои дома.

За сутки дорожники восстановили два участка дорог, продолжается ремонт на 34 участках.