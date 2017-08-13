МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Мужчина сообщивший о минировании калининградского аэропорта "Храброво" в субботу вечером, задержан, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.

"Задержан мужчина, который мог звонить в службу 112 с сообщением о том, что в аэропорту оставлен подозрительной предмет. Мужчина житель Калининграда, ему 42 года, в состоянии сильного алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сказала она.