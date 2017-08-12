Спасатели нашли всех пятерых заблудившихся на Эльбрусе альпинистов

НАЛЬЧИК, 12 авг – РИА Новости. Спасатели нашли группу из пяти альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

В 19.45 мск субботы поступило сообщении, что на Эльбрусе на высоте 3800 метров в районе перевала Хотютау заблудилась группа из пяти альпинистов. На поиски спортсменов вышли шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"В 23.30 мск субботы спасатели нашли группу альпинистов, все они живы и здоровы. Сейчас вместе со спасателями спортсмены спускаются вниз", — сказал Беров.