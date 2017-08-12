В Калининграде эвакуировали аэропорт "Храброво"

КАЛИНИНГРАД, 12 авг — РИА Новости. Посетителей калининградского аэропорта "Храброво" эвакуировали, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах.

"Посетителей, всех пассажиров эвакуировали из здания", — сказал собеседник агентства.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием от УМВД по региону.

По данным агентства, поступило сообщение о том, что здание аэровокзала заминировано.