В Калининграде эвакуировали аэропорт "Храброво"

КАЛИНИНГРАД, 12 авг — РИА Новости. Посетителей калининградского аэропорта "Храброво" эвакуировали, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах.
"Посетителей, всех пассажиров эвакуировали из здания", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости пока не располагает официальным комментарием от УМВД по региону.
По данным агентства, поступило сообщение о том, что здание аэровокзала заминировано.
Источник: Аэропорт Храброво эвакуировали из-за сообщения о бомбе https://t.co/6xMj4zsXQF pic.twitter.com/dGtBRHJf8d— Kaliningrad (@koenigsberg) 12 августа 2017 г.