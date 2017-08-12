На дорогах Подмосковья в субботу погибли десять человек

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Десять человек погибли в субботу на дорогах в Московской области, власти просят водителей быть аккуратными, сообщила пресс-служба министерства транспорта региона.

"По предварительным данным, только за сегодняшний день, 12 августа, на дорогах Подмосковья в результате ДТП погибло 10 человек, 19 получили ранения. Среди пострадавших — ребенок 8 лет", — говорится в сообщении.

Как отметил министр транспорта Подмосковья Игорь Тресков, одной из основных причин большого количества ДТП является превышение скоростного режима.

"Второй фактор – отдыхающие, которые выезжают из зон отдыха на автодороги в расслабленном состоянии. Мы призываем автомобилистов неукоснительно соблюдать ПДД, не превышать скоростной режим и не садиться в нетрезвом виде за руль", — отметил Тресков.