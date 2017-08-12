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Происшествия

"Двое суток только чай пили": как жители Приморья спасались от наводнения

Сюжет:
Паводок в Приморье (92)
11:1112.08.2017
(обновлено: 11:18 12.08.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПоследствия ливневых дождей в ПриморьеПоследствия ливневых дождей в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости, Светлана Задера. Прошедшие на этой неделе ливни привели к масштабному паводку в Приморье: по данным властей, от стихии пострадало 34 населенных пункта. Было подтоплено более двух тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, размыло дороги и повредило железнодорожное полотно, несколько населенных пунктов до сих пор лишены транспортного сообщения из-за паводка.

Корреспондент РИА Новости съездила в Уссурийск и Михайловский районы Приморья, где введен режим чрезвычайной ситуации, чтобы узнать, как к людям в дом пришла вода, и как они от нее спасались.

"За 5-7 минут дом полностью наполнился водой"

Паводки в Приморье. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Приморцам, потерявшим имущество при паводке, могут выделить 650 млн рублей
Татьяна Москаленко живет с мужем, дочкой и двумя внуками в доме в районе Слободка Уссурийская. Ее дочь Екатерина через два месяца родит третьего ребенка. Ее старший сын сейчас в лагере, а у младшего Демида — ДЦП и врожденная гипоплазия мозолистого тела. Мальчик в четыре года не может самостоятельно ходить, не говорит и не удерживает зрительный контакт.

Утром 7 августа первой воду во дворе заметила Татьяна, когда собиралась на работу.

"В шесть часов прозвенел будильник. Я выглянула — дорога была полностью закрыта водой, но в дом она еще не зашла. Я предполагала, что если будет дождь, то вода, в крайнем случае, войдет в прихожую. Муж сказал: "Вода слишком высоко, давайте ребенка и Катерину увезем к бабушке", – рассказывает Татьяна.

Девушка быстро собралась, но решила перед выездом покормить Демида. "Она ему три-четыре ложки дала, и тут вдруг из-под стола на кухне пошла вода. Муж кричит: "Все бросайте!". За какие-то минуты вода хлынула в дом со всех сторон. Они выехали, а я здесь осталась. Вода приходит — и вот она мне уже по пояс. Телефон звонит, я пробираясь по воде поднимаю трубку. Муж кричит: "Отцепи собаку!". Я выглядываю — поток воды идет вровень с окном. Собака задыхается, ее несет потоком, ошейник давит шею. Я из окна выпрыгиваю в воду, вытаскиваю собаку. Потом, цепляясь за все, вернулась домой и начала поднимать технику", — вспоминает Татьяна утро понедельника.

Пока она спасала телевизор и микроволновую печь, вода продолжала прибывать. Поняв, что уже пора спасать свою жизнь, она выбралась из дома. "Я прыгаю в воду, меня несет течением. Мимо проезжали МЧСовцы. Они кинули веревку, вытянули до дороги и там посадили в машину. Был сумасшедший поток. Ощущение такое, что идет лавина. За пять-семь минут дом полностью наполнился водой", — рассказала Татьяна.

Когда вода ушла, хозяева вернулись посмотреть свой дом. Собака выжила, будку унесло, забор повалило, а на шпалах принесло чью-то машину. Рядом с домом в гараже хранится зимняя одежда. Вода, проникнув в него, все перевернула и испачкала грязью.

 

© РИА Новости / Светлана ЗадераКоляска сына Екатерины Москаленко
© РИА Новости / Светлана Задера
Коляска сына Екатерины Москаленко

"Я каждый день прихожу сейчас после работы что-то делаю. Отвожу знакомым на стирку по два пакета. Диваны еще не открывала: там все нужно стирать и сушить, что-то — уже только выкидывать. Если бы комиссия приехала и все описала… Оно же уже все гниет: диваны полностью в воде. Все надо вытаскивать. Пол вообще весь поднялся, надо снимать", — вздыхает Татьяна.

Вся техника, кроме телевизора и микроволновой печи, долгое время находилась в воде. Семья рассчитывает на компенсацию от государства, но не знает, на что потратить выделенные деньги. По постановлению губернатора края из резервного фонда региона пострадавшие получат разовую материальную помощь в размере 25 тысяч рублей за подтопленное жилье и по 10 тысяч за утрату урожая на личных огородах или дачах.

Сейчас хозяйка дома живет у подруги. Приходит к ней только ночевать, потому что обременять неудобно. Утром идет на работу, потом сразу в свой дом убираться до ночи. Беременная Екатерина находится в семье у знакомых пенсионеров. Сейчас мама с ребенком обращаются в фонды, чтобы им помогли с жильем.

"Если бы был здоровый ребенок, то можно было бы его определить временно в какой-то интернат или круглосуточный детский сад. Но он больной и никому не нужен, кроме нас. Есть пункт временного размещения (ПВР), но там куча народу живет, а тут мы с больным ребенком, у которого головные боли от перепадов давления", — говорит Татьяна.

Екатерине в фонде уже дали коляску — теперь ездить и заполнять бумаги стало удобнее. Специальная коляска для Демида высыхает на заднем дворе, в Уссурийске такую не купишь — она рассчитана на особенности мальчика.

"Это не дача — это мой дом. Мы столько сил и денег сюда вложили, чтобы жить. Ремонт сделали хороший, технику купили. И вдруг за полчаса все раз — и пропало. Был бы это еще май месяц, когда впереди лето. Август заканчивается, и не известно, какой будет сентябрь. На начальное восстановление дома уйдет несколько месяцев. На чем спать? Ни диванов, ни кроватей", — рассказывает Татьяна.

Скоро возвращается второй сын Екатерины, ему восемь лет — в сентябре он снова пойдет в школу. Вопрос о том, где будут жить сыновья, сейчас ее волнует больше, чем то, где она будет рожать через два месяца.

 

© РИА Новости / Светлана ЗадераКоридор в доме семьи Москаленко
© РИА Новости / Светлана Задера
Коридор в доме семьи Москаленко

"Жили с фонариком на крыше бани"

Паводки в Приморье. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Хабаровские спасатели в Приморье привели в порядок детсад и больницу
Окраины села Михайловки пострадали сильнее всех в районе. Дома с седьмого по одиннадцатый на улице Железнодорожной затопило настолько сильно, что в некоторых из них люди до сих пор живут на чердаках.

"Нашей улице больше всех досталось. МЧС сюда не добрались. Их машина поехала, но захлебнулась. Я на лодке, и еще у соседа есть лодка — так людей и вывозили", — рассказывает Юрий Левченко.

Утром 7 августа его с женой разбудила соседка. Татьяна Левченко сразу схватила документы и необходимый для работы ноутбук. На тот момент потоком в доме снесло крышку от погреба, Татьяна не заметила, провалилась и поранила ногу, но технику сохранила и отнесла на чердак бани.

Вода уже ушла из дома, но семья до сих пор живет на крыше. Двери там нет, но хозяева сохранили несколько одеял, подушки. Во время потопа унесли еще сахар, чай и светильник.

"Мы двое суток не ели и жили без света, пока я не начал звонить. Мы здесь, как отшельники. Жили с фонариком на крыше бани. Только чай и пили… Ну, хоть похудеем… Сейчас дали гуманитарную помощь для двух человек: килограмм гречки и риса, макароны, полтора литра воды, две банки тушенки и сайру", — рассказывает Юрий.

Двор семьи Левченко похож на остальные — все вынесено из дома и сушится там: мебель, техника, которую хозяева еще не теряют надежды починить, одежда и обувь. Немного отличается только дом их соседки Татьяны Галаган: та вытащила оконные рамы со стеклами, чтобы лучше проветривалось помещение.

"Такое мы только в кино видели. Машину жены затопило — хоть на помойку выкидывай, а ведь только покрасили. У нас на ходу остался только грузовик, лодка, чайник и ноутбук", — отметил Юрий.

 

© РИА Новости / Светлана ЗадераВещи семьи Левченко
© РИА Новости / Светлана Задера
Вещи семьи Левченко

Подмытая ливнями дорожное полотно на трассе Раздольное - Славянка. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В четырех районах Приморья восстановили размытые дороги
В администрации города Левченко и его соседям сказали, что компенсацию они не получат, но заявление приняли.

"Когда завод здесь строили, то эти дома выкупили под снос, но потом началась перестройка. Люди выкупили дома обратно. Я вот у такого человека купил дом, а у него не были до конца оформлены документы. Пока мы все оформляли, человек пропал, до сих пор не могу его найти. Я не могу оформить и прописаться, хотя деньги за дом отдал. Когда покупали, он был в ужасном состоянии: ни печки не было, ни отопления. Все делали сами: и полы, и стены укрепляли. Сейчас у нас заявление в администрации приняли, но сказали, что это бесполезно. Пусть дадут тогда отказ, мы на основании его будем в суд подавать", — сказал хозяин дома.

Справа от дома Левченко живет Валентина Снопок, утром 7 августа она встала в четыре утра, увидела воду, особого значения ей не придала, но еду и воду на чердак отнесла.

"Приготовила на всякий случай воду, огурчиков и помидорчиков. Думаю, оладушки пожарю, пока все спят. В половину шестого поставила тесто, а без десяти минут выключили свет. Вода все прибывает. Хорошо, что чайник успела поставить. Решили на всякий случай девочек на чердак поднять. Я первая залезла на крышу, потом супруг подал мне внучек, а ему уже вода по пояс была. Вода буквально за 15 минут прибыла", — рассказывает Валентина.

Через полтора часа за внучками пришел зять Валентины и привел с собой лодку МЧС. Девочки с родителями живут в конце улицы, и вода к ним в дом не зашла. Дом Валентины топит третий год, но в этот раз настолько сильно, что фундамент размыло, а пол просел. Пока света в доме не было, она жила при свечах. Родственники принесли ей газовую плиту, на которой она сейчас готовит. "Стирать надо, а у меня машинка затоплена. И вот что делать?" — причитает Валентина.

 

© РИА Новости / Светлана ЗадераТатьяна Левченко
© РИА Новости / Светлана Задера
Татьяна Левченко

"Теперь не знаю, как ремонтировать за пенсию"

Здание, затопленное в результате наводнения, в Уссурийске. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Приморье доставляют тепловые пушки для просушки подтопленных домов
89-летняя Анастасия Драгина живет в одном из центральных районов Уссурийска с 1970 года, такого сильно подтопления она не помнит.

"Нас и раньше топило, но не так сильно. Раньше только по щиколотки воды было, да и вода быстро уходила. В понедельник дождь шел, когда мы еще спали, а потом вода начала бурлить. Мы стали вещи наверх поднимать, а что не смогли — потонуло. Сейчас что я смогу сделать? Там и так дом 50-го года, угол ушел в землю, он перекосился. Рамы прогнили, я их зацементировала, чтобы стекла не вывалились", — рассказывает пенсионерка.

Сейчас она живет у правнучки с ее мужем, детьми и свекровью. Родственница и вызвала МЧС для эвакуации.

"Я час не могла дозвониться до МЧС, поэтому оставила заявку такси. Пока ждала машину, продолжала звонить в МЧС. Такси так и не нашли, но когда дозвонилась МЧС, то они забрали ее где-то через час и отвезли в ПВР. Только они попросили, чтобы калитка и вход в дом были открыты, чтобы спасатели могли зайти", — рассказывает правнучка Алена.

По ее словам, в администрации города попросили десять дней не убирать в доме до прихода комиссии. Раньше награжденная "За доблестный труд в Великой Отечественной войне" женщина сама ремонтировала дом, сейчас рассчитывает на компенсацию.

"Когда в прошлый раз подтапливало, я никуда не обращалась, все сама делала. Я же старой закалки — всю войну работала в колхозе. Когда несколько лет назад я болела, мне дочка сказала подарить квартиру внуку. Я все подписала. Но он должен выплатить большой кредит, и чтобы квартиру не забрали за кредит, он переписал ее на свою маму, дочку мою. Я вот теперь не знаю, как ремонтировать за пенсию. Компенсация же дочка получит. Отдаст ли?" — вздыхает Анастасия Драгина.

 

© РИА Новости / Светлана ЗадераКошка Татьяны Галаган
© РИА Новости / Светлана Задера
Кошка Татьяны Галаган

"У нас каждый вечер один вопрос: "Где переночевать?"

Паводок в Приморье. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Приморье три пострадавших от паводка района освободились от воды
Пострадавшие от подтопления Евгений и Ольга Мельниковы жили на улице Пролетарской в Уссурийске. На компенсацию даже не рассчитывают — пострадавший дом они арендовали.

"Мне муж позвонил в шесть утра и спросил: "Спишь? Одевайся". Он по работе был в дальней поездке и узнал о подтоплении. Я вышла, воды было не много. Еще думаю: "Ну и что, что вода, я же не поплыву". Вообще не паниковала. Проходит 30 минут — вода уже на веранде. Муж приехал, забрал меня. Все, что могли поднять, убрали наверх. Мы съемщики, поэтому компенсацию не получим", — рассказывает Ольга.

Ольга и Евгений приехали их Красноармейского района, родственников в Уссурийске у них нет, прописки тоже. Последнее, как оказалось, обязательно нужно для заселения в пункт временного размещения.

© РИА Новости / Светлана ЗадераОльга Мыльникова показывает уровень воды
© РИА Новости / Светлана Задера
Ольга Мыльникова показывает уровень воды

"У нас каждый вечер один вопрос: "Где переночевать?". Узнавала, что в ПВР нас не пустят, так как у нас нет прописки в пострадавшем доме. Уже были скандалы, людей оттуда выгоняли", — говорит Ольга, уточняя, что сейчас в Уссурийске жилье подорожало. Если раньше квартиру с ремонтом можно было снять за 11 тысяч рублей, то сейчас за нее просят не меньше 17 тысяч.

Хозяйка дома, где снимали квартиру Мельниковы, Ольга Скопенко получила отказ на компенсацию после прошлогоднего подтопления, в этом году она снова заполнила документы.

"Подала в администрацию документы, там сказали подождать. Кажется, не получу компенсацию, несмотря на то, что являюсь собственницей. Я здесь не прописана. В доме никто не прописан", – объяснила Ольга.

Ее дом стоит в зоне подтопления, поэтому у нее уже несколько лет не получается его продать. После последней воды, по ее словам, в доме уже невозможно находиться.

"Раньше нотариус говорил, что мой участок можно продать под шиномонтаж, а мне без разницы. Для меня главное, чтобы вместо этого жилья я смогла купить другое. Я живу в общежитии, у меня комната 12 квадратов. Сейчас же это жилье никак не продать, только признавать аварийным", — уверена Ольга.

Жители Приморского края, пострадавшие от поводка, получат помощь из федерального бюджета. Им будет оказана единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей, а также выплачена компенсация в 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество и 100 тысяч рублей — за полностью утраченное.

Наводнение в Приморье
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПрошедшие ливни подтопили семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В регионе оказались залиты водой полторы тысячи домов.Жители на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Прошедшие ливни подтопили семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В регионе оказались залиты водой полторы тысячи домов.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкИз-за размыва грунта под железнодорожным полотном на перегоне Баневурово — Барановский железнодорожного участка Уссурийск — Владивосток сошли с рельсов несколько вагонов подвижного состава.Состав сошел с рельсов из-за разрушенного ливнями железнодорожного полотна на перегоне Баневурово - Барановский железнодорожного участка Уссурийск —- Владивосток. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Из-за размыва грунта под железнодорожным полотном на перегоне Баневурово — Барановский железнодорожного участка Уссурийск — Владивосток сошли с рельсов несколько вагонов подвижного состава.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации. За ночь в городе выпало более 200 миллиметров осадков, здесь оказались затоплены центральные улицы и многие перекрестки.Молодежь на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации. За ночь в городе выпало более 200 миллиметров осадков, здесь оказались затоплены центральные улицы и многие перекрестки.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа данный момент нет электроэнергии в пяти городских поликлиниках Уссурийска и в фельдшерско-акушерских пунктах сел Яконовка, Кроуновка, Линевичи.Река Комаровка, разлившаяся после ливней. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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На данный момент нет электроэнергии в пяти городских поликлиниках Уссурийска и в фельдшерско-акушерских пунктах сел Яконовка, Кроуновка, Линевичи.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБолее пяти тысяч жителей Уссурийского городского округа уже сообщили о подтоплении домов, квартир в многоэтажных домах и отключении электроэнергии.Мужчина вычерпывает воду из подъезда на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Более пяти тысяч жителей Уссурийского городского округа уже сообщили о подтоплении домов, квартир в многоэтажных домах и отключении электроэнергии.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ пункте временного размещения, организованном в Уссурийске, по данным на 13:00, находится 31 человек, в том числе 16 детей.Мужчина на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В пункте временного размещения, организованном в Уссурийске, по данным на 13:00, находится 31 человек, в том числе 16 детей.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ результате мощного паводка было нарушено транспортное сообщение с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом Приморья.Мужчина на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В результате мощного паводка было нарушено транспортное сообщение с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом Приморья.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ Уссурийске уже начались аварийно-восстановительные работы. Бригады МУП "Уссурийск-Водоканал" откачивают воду из ливневых колодцев.Потоки воды на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Уссурийске уже начались аварийно-восстановительные работы. Бригады МУП "Уссурийск-Водоканал" откачивают воду из ливневых колодцев.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЖители нескольких районов Приморья частично остались без сотовой связи из-за ливней, которые привели к обрыву оптоволокна.Подтопленный дом в Уссурийске. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Жители нескольких районов Приморья частично остались без сотовой связи из-за ливней, которые привели к обрыву оптоволокна.
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© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ливнями было разрушено дорожное полотно на трассе Раздольное — Славянка. В район направлена дополнительная дорожная техника, для восстановления трассы заготовлен скальный грунт. Работы начнут после схода воды.
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Рельсовая колея разрушенного в результате наводнения железнодорожного моста на перегоне Уссурийск - Славянка в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЗдание, затопленное в результате наводнения, в Уссурийске.Здание, затопленное в результате наводнения, в Уссурийске. 8 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Здание, затопленное в результате наводнения, в Уссурийске.
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Основные аварийно-восстановительные работы в подтопленном Приморье власти планируют завершить до конца этой недели.
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