На руднике "Алросы" круглосуточно работают от 60 до 80 спасателей

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. От 60 до 80 спасателей круглосуточно работают непосредственно в шахте на руднике "Мир" в Якутии; на горизонте минус 210 метров организована подземная база, ведутся непрерывные аварийные работы, сообщили в пресс-службе главка МЧС России.
"Продолжается непрерывный мониторинг газовой обстановки и водопритока в клетевом стволе и восстановление коммуникаций… В шахте в круглосуточном режиме по шесть-восемь часов работают смены спасателей в среднем по 60-80 человек", — говорится в сообщении.
Кроме того, для предотвращения прорыва воды при разборе завалов спасатели пробурили разведочную скважину на горизонте минус 210 метров, а также обследовали закладочный уклон до горизонта минус 327 метров. "На месте организована подземная база на горизонте минус 210 метров", — добавили в ведомстве.