На руднике "Алросы" круглосуточно работают от 60 до 80 спасателей

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. От 60 до 80 спасателей круглосуточно работают непосредственно в шахте на руднике "Мир" в Якутии; на горизонте минус 210 метров организована подземная база, ведутся непрерывные аварийные работы, сообщили в пресс-службе главка МЧС России.

На рудник "Алросы" в городе Мирный 4 августа прорвало воду, на тот момент там находился 151 человек. По последним данным, на поверхность после подтопления подняты 143 шахтера, поиск восьми продолжается. Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в шахте ведутся круглосуточно в три смены. В ликвидации последствий аварии задействованы 320 специалистов, это совместная группировка МЧС и "Алросы".

"Продолжается непрерывный мониторинг газовой обстановки и водопритока в клетевом стволе и восстановление коммуникаций… В шахте в круглосуточном режиме по шесть-восемь часов работают смены спасателей в среднем по 60-80 человек", — говорится в сообщении.

Кроме того, для предотвращения прорыва воды при разборе завалов спасатели пробурили разведочную скважину на горизонте минус 210 метров, а также обследовали закладочный уклон до горизонта минус 327 метров. "На месте организована подземная база на горизонте минус 210 метров", — добавили в ведомстве.