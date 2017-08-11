"Дочка" "Роснефти" оказывает помощь пострадавшим от пожара в Югре

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. "Дочка" "Роснефти", на месторождении которой в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошло возгорание, оказывает всю необходимую помощь пострадавшим сотрудникам компании-подрядчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роснефти".

"В АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" (АО "ННП") оказывают всю необходимую помощь сотрудникам подрядной организации ООО "Интегра-Бурение", пострадавшим в результате возгорания на буровой на Ван-Еганском месторождении. Пострадавшие в оперативном порядке направлены в ожоговый центр города Сургут. АО "ННП" находится в постоянном контакте с медучреждением, в которое были доставлены пострадавшие", — сообщили в пресс-службе.

"Принимаются все необходимые меры для ликвидации возгорания на скважине. Ситуацию на площадке и работы по ликвидации возгорания контролирует оперативный штаб", — отметили также в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на нефтяной скважине Ван-Еганского месторождения, которое разрабатывает входящее в "Роснефть" ННП, в четверг около полуночи по местному времени произошел пожар. С травмами различной степени тяжести восемь человек были доставлены в ближайшую больницу, расположенную в городе Радужный. Все они — граждане Украины.

Позже Минэнерго РФ сообщило об обрушении буровой вышки и уточнило, что огонь воздействует на расположенные рядом три скважины. По данным Минэнерго на 17.00 мск, тушение пожара еще продолжалось.

Следственное управление СК РФ по Югре возбудило уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ: "нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".