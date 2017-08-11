Пермский журналист рассказал о вызове за избиение корреспондента НТВ

УФА, 11 авг – РИА Новости. Пермский тележурналист Роман Четин, предложивший спарринг Александру Орлову, который в день ВДВ ударил корреспондента НТВ в прямом эфире, на вопрос РИА Новости принял ли он вызов на бой, ответил, что "дело в процессе".
После этого пермский журналист Роман Четин написал на своей странице в социальных сетях, что вызывает Орлова на дуэль. При этом Четин отметил, что не является профессиональным бойцом, а спортом занимается ради своего здоровья.
"Дело в процессе. Подробности расскажу попозже", — ответил Четин на вопрос РИА Новости, принял ли Орлов его вызов на бой.