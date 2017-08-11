На месторождении в Югре, где произошел пожар, упала буровая вышка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 авг — РИА Новости. Буровая вышка упала на Ван-Еганском месторождении в Нижневартовском районе Югры, где в четверг произошел пожар, сообщает Минэнерго России.

"Буровая вышка упала, огонь воздействует на расположенные рядом скважины №1822, 1849 и 1851. На месте пожара работают противофонтанная группа Нижневартовского отряда ФГАУ "Западно-Сибирская ПФВЧ", пожарные подразделения ООО "Промгазсервис" и МЧС России", — говорится в сообщении ведомства.

На 13:00 мск тушение продолжалось. Как говорится в материалах Минэнерго, разработку месторождения осуществляет АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", входящее в "Роснефть".

Ранее сообщалось, что в результате пожара на нефтяной скважине пострадали восемь человек. Они были доставлены в больницу города Радужный.

В медучреждении РИА Новости рассказали, что все пострадавшие до конца пятницы будут доставлены в ожоговый центр Сургута. "Два человека находятся в тяжелом состоянии, они уже отправлены бортом санитарной авиации. Состояние других — средней степени тяжести", — заявили в городской больнице.

В пресс-службе Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия уточнили, что возгорание произошло при выполнении работ подрядной организацией. Проверку ведут МВД, СК и окружная прокуратура.